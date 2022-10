Turussa pyritään vahvistamaan yhteistyömallilla pk-yrityksiä ja korkeakouluja, tarkoitus hyödyntää laajasti alueen tutkimusta ja osaamista

Teknologiakampus Turun ja Turku Science Park Oy:n koordinoima Turun TKI -palvelu pyrkii vahvistamaan elinkeinoelämän ja erityisesti pk-yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä käytännönläheisesti. Tarkoitus on madaltaa yritysten kynnystä etsiä osaamista ja yhteistyötä korkeakouluista.

Palvelukonsepti on saanut nelivuotisen miljoonarahoituksen, jolla sujuvoitetaan varsinaissuomalaisten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää uusinta tieteellistä tutkimusta ja alueen merkittävää tekniikan alan osaamista.

– Turun korkeakoulujen yhteistyö on mahdollistanut tekniikan alan nopean vahvistumisen, jolle alueen yritysten tuki on ollut saumatonta ja merkittävää. Nyt on aika vahvistaa alueen korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä. On tärkeää, että tekniikan alan osaaminen on helposti erityisesti alueen pk-yritysten ulottuvilla, toteaa Teknologiakampus Turun johtaja Mika Hannula tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2019 tutkimuksen mukaan 17 prosenttia suomalaisista pk-yrityksistä käyttää korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluja (TKI). Tutkimuksen alueellisessa vertailussa Varsinais-Suomi ei poikkea merkittävästi keskiarvosta. Vuonna 2021 Sitran Yritys-oppilaitoskyselyssä kartoitettiin yrityspäättäjien suhtautumista oppilaitosyhteistyöhön. Tuolloin 20 prosenttia kertoi tekevänsä aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Yritysten käyttöön on suunnitteilla uusi, yhteistyöhön kannustava TKI-seteli, jonka avulla pk-yrityksillä on mahdollisuus saada osarahoitusta korkeakoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön, kuten opinnäytteiden teettämiseen.

Turun TKI -palvelu vastaa ensisijaisesti tekniikan alan yritysten tarpeisiin, kohdistuu Turun kaupungin rahoittaman mallin vaikuttavuus kaikkiin Turun talousalueen kärkialoihin. Yhteistyömallilla tähdätään koko alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kasvuun.