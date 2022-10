Turun yliopiston tutkijat pyytävät nuoria kertomaan kokemuksiaan köyhyydestä

Turun yliopiston tutkijat pyytävät nuorilta vastauksia köyhyyden vaikutuksiin ja ilmenemiseen heidän elämässään. 15–21-vuotiaille suunnattu aineistonkeruu on avoinna 9.joulukuuta saakka. Aineistonkeruu on osa Lasten ja nuorten arjen kokemukset köyhyydestä -tutkimushanketta.

– Suomessa on aiemminkin järjestetty köyhyyskokemuksia kartoittavia kirjoituskilpailuja, mutta nyt haemme nimenomaan nuorten kokemuksia köyhyydestä, Turun yliopiston sosiaalityön erikoistutkija Anna-Maria Isola sanoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkijat painottavat, että nyt haetaan nimenomaan nuorten omia vastauksia siihen, miten he köyhyyden kokevat. Kirjoittajien toivotaan kertovan vapaamuotoisesti ja omin sanoin siitä, miten he kokevat köyhyyden ja millaisia keinoja he käyttävät arjessa pärjäämiseen. Tavoitteena on myös vahvistaa nuorten ääntä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kirjoituksen voi jättää anonyymisti.

– Tärkeää on, että kirjoittajat kertovat omista kokemuksistaan ja kertovat, mihin ikään kokemukset suunnilleen sijoittuvat. Isola jatkaa.

Suomessa elää noin 120 000 alaikäistä pienituloisessa perheessä, joten kokemuksien kerääminen on nyt ajankohtainen. Viime aikojen hintojen nousu on tiputtanut köyhyyteen noin 16 000 uutta lapsiperhettä. Inflaatio on koetellut myös pienituloisia opiskelijoita ja työuransa alussa olevia nuoria. Tilastot eivät kuitenkaan kerro, miten nuoret kokevat köyhyyden.

– Jokainen kirjoitus on arvokas. Sen ei tarvitse olla pitkä, tai sen ei tarvitse olla moitteettomalla suomen kielellä kirjoitettu, tärkeintä on tuoda omat kokemukset omin sanoin esille. Me kannustamme myös suomea toisena kielenä puhuvia lähettämään kirjoituksia, Turun yliopiston sosiaalityön professori Johanna Kallio kertoo.

Tutkijat käyttävät kirjoituksia aineistona tutkiessaan nuorten köyhyyttä. Aineiston uskotaan tuovan tietoa myös paikallisille ja valtakunnallisille päättäjille, nuorten kanssa työskenteleville ja sosiaalityölle.