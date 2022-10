Pansiontiellä paikataan asvalttia keskiviikkona ja torstaina, yksi ajokaista pois käytöstä

Asvaltinpaikkaustyö haittaa liikennettä Pansiontiellä Pahaniemensillan ja Nosturinkadun välillä keskiviikkona ja torstaina. Yksi ajokaista on pois käytöstä keskustan suuntaan ajettaessa. Päivittäinen työaika on aamuyhdeksästä iltapäivän kolmeen. Paikalla on liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.