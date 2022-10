Wiklundin Alko suljetaan remontin vuoksi

Turun keskustassa sijaitseva Wiklundin Alko suljetaan remontin takia 17.10.–30.11. väliseksi ajaksi. Myymälä on avoinna ennen uudistusta lauantaihin 15. lokakuuta kello 18.00 saakka ja se avataan uudelleen torstaina 1. joulukuuta kello yhdeksältä aamulla.

– Uudistamme keskustan Wiklundin myymälän juuri vilkkaan joulusesongin alkuun. Remontti on laaja, joten myymälä on suljettuna puolisentoista kuukautta. Uudistetun myymälän ilme on ulkoasultaan raikas ja tuotteiden esillepano on asiakkaille entistä selkeämpi, kertoo tiedotteessa palvelujohtaja Juha Laanti.

Uudistetussa myymälässä tulee olemaan 370 neliötä sekä noin 1700 tuotteen valikoima. Viinejä valikoimassa tulee olemaan noin 1000, panimotuotteita 250, väkeviä 400 ja alkoholittomia juomia 50.

Valikoiman löytämisessä auttavat Laantin mukaan paikalliset Alkon Neuvonantajat. Kyseessä on asiakasyhteisö, jossa ideoidaan asiakkaiden kanssa Alkon palveluihin, valikoimaan ja vastuullisuuteen liittyviä teemoja.