Unkarin ennustetusta Nato-vitkutuksesta nähtiin vasta esinäytös – Aloite Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien ratifioinnista tuli "väärältä puolueelta"

Nyt ideologiat roskiin ja järki käteen🥸

Kyl me suomalaiset olemme todellisia ”pässejä” Pitää vaan tietää mistä kenkä nyt puristaa. Ottamatta tässä mitään kantaa ulkoministerin henkilökohtaiseen sukup suuntaukseen mutta kun sukulaisvaltion valtaapitävät eivät siitä pidä. Nyt vaan pitää olla hieman ovela ja ymmärtää miten lukko Unkarissa aukeaa. Sinne pitää lähettää riittävillä valtuuksilla delegaatio jossa on Halla Jussi, lisäksi KD kansanedustaja jolla on ystävyyssuhde Unkarin korkeimpaan johtoon, myös kokoomuksesta löytyy edustajia jotka nauttivat arvonantoa sukulaiskansan päättäjissä. Tilanne ratkeaa helposti kun me ymmärrämme mistä kenkä puristaa. Eikä meidän tule urputtaa julkisuudessa Unkarin vatulointia vaan toimia niin, että pääsemme haluttuun lopputulokseen.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.