Helsingin telakka: UM kielsi jäänmurtajan viennin Venäjälle

Helsingin telakka eli Helsinki Shipyard on antanut tiedotteen, jonka mukaan Suomen ulkoministeriö on evännyt vientiluvan Venäjälle tilatulta jäänmurtajalta.

Kielteinen päätös on annettu telakan mukaan viime perjantaina.

Telakkayhtiö Helsinki Shipyard Oy on nykyään kokonaan venäläisomistuksessa. Koko osakekanta myytiin keväällä 2019 Algador Holdings Ltd -nimiselle yhtiölle, jonka omistavat kaksi venäläistä liikemiestä Rishat Bagautdinov ja Vladimir Kasyanenko. Jälkimmäinen on myös Belgian kaksoiskansalainen.

Ensimmäiset telakan osakkeet päätyivät venäläisille jo 2010.

Telakan asiakkaat ovat olleet viime vuosina venäläisiä. Tilattuihin aluksiin kuuluvat muun muassa jokilaivaristeilijä, tutkimusalus ja jäätä murtava tankkeri.