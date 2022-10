Yrityksiä vaivaa vakava pula osaavasta työvoimasta, eniten kaivataan ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita työntekijöitä

Noin 70 prosentilla Kauppakamarien jäsenyrityksistä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Peräti 73 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Osaajapula ei ole juurikaan helpottanut vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna, vaikka Suomi on liukunut heikkenevään suhdannetilanteeseen ja pahimmillaan jopa kohti taantumaa.

Keskuskauppakamarin mukaan osaajapula on edennyt pisteeseen, jossa se ei enää entiseen tapaan seuraa talouden suhdannevaihteluja, vaan osaajapula vaivaa yrityksiä myös silloin, kun ei olla noususuhdanteessa, vaikeuttaen yritysten toimintaa ja tyrehdyttäen kasvua.

– Osaajapulasta uhkaa tulla krooninen ongelma Suomelle. Edelleen valtaosalla yrityksistä on pulaa osaavasta työvoimasta. Tämä viesti on otettava vakavasti ja korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi, toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen tiedotteessa.

Pula osaavasta työvoimasta selittyy osaltaan Suomen väestörakenteen muutoksesta, mikä johtaa työikäisen väestön merkittävään vähentymiseen.

Seuraavan kuuden kuukauden aikana noin puolet yrityksistä arvioi rekrytointitarpeensa kasvavan ja noin 71 prosenttia arvioi rekrytointitarpeen kasvavan 2–3 vuoden aikajänteellä. Yli puolet vastaajista piti tärkeimpänä syynä rekrytointihaasteisiin hakijoiden riittämätöntä määrää, 46 prosenttia kiristynyttä kilpailua työntekijöistä ja hakijoiden vähäistä työkokemusta harmitteli 43 prosenttia.

Kovin pula yrityksillä ammatillisista osaajista. Peräti 55 prosenttia yrityksistä tarvitsee eniten ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita työntekijöitä. Ammattikorkeakoulusta valmistuneita osaajia tarvitsee eniten 28 prosenttia vastanneista yrityksistä ja yliopistosta valmistuneita 14 prosenttia. Koulutusaloittain tarkasteltuna suurin tarve on tekniikan alan, IT-alan, palvelualojen sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden osaajista.

– Duunaripuoli on unohtunut kokonaan, vaikka juuri sinne yritysten suurin tarve kohdistuu. Työntekijöiden maahanmuuttoon saadaan vauhtia luopumalla saatavuusharkintajärjestelmästä. Avataan ovet Suomeen ja toivotetaan ulkomaalaiset työntekijät tervetulleiksi, sanoo Valtonen.

Kauppakamarien kysely tehtiin syyskuun lopulla. Kyselyyn vastasi 1780 kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta ja eri puolelta Suomea.