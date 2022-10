Turun yliopiston väitöstutkimus: Ensihoitajan tekemä hoidon tarpeen arvio ja päätös potilaan kuljettamatta jättämisestä on potilasturvallista

Ensihoitajien tekemä hoidon tarpeen arvio ja päätös potilaan kuljettamatta jättämisestä näyttää olevan potilasturvallista, ilmenee TtM Jani Paulinin Turun yliopistoon tekemästä väitöstutkimuksesta. Ensihoitajien tekemän hoidon tarpeen arvion ja annetun hoidon jälkeen noin 40 prosenttia potilaista ei tarvitse välitöntä ensihoidon kuljetusta jatkohoitoon.

Tarkastettava väitöstutkimus perustuu yli 40 000 potilaan rekisteritietoihin kolmen sairaanhoitopiirin alueelta Suomessa. Vastaavan laajuista tutkimusta ei ole Suomessa tehty aiemmin. Väitöskirjassa potilasturvallisuutta tutkittiin seuranta-ajan päätetapahtumilla, joita olivat uusi ensihoitotehtävä, päivystyskäynti perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, sisäänotto sairaalaan sekä potilaan kuolema.

Tutkimuksessa selvisi, että suurimmalla osalla ensihoidon potilaista ei ollut päätetapahtumia seurantajakson aikana ja seuranta-ajan terveydenhuollon kontakteista moni oli suunniteltu etukäteen potilaiden ja ensihoitajien kesken.

– Tämä asia on tärkeä, mutta sen sujuvuudesta ei ole ollut tilastoa. Ensihoidon ja päivystysten lisääntyneet potilasmäärät ja epätarkoituksenmukaiset päivystyskäynnit on tunnistettu laajasti, mutta hoidon tarpeen arvio ja menettelyn potilasturvallisuus on asia josta ei ole ollut tietoa, Paulin toteaa.

Ensihoidon ydintehtävänä on hoitaa äkillisesti sairastuneita ja vammautuneita potilaita. Suomessa vuosittain yli 300 000 ensihoitotehtävään ei liity hoidon tarpeen arvion jälkeen ensihoidon kuljetustarvetta. Väestön ikääntyminen, sosiaaliset ongelmat, yksin asuminen ja tukiverkkojen puute lisäävät myös akuuttien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta.

– Väitöskirjani perusteella näyttää siltä, että ensihoitajat osaavat hyvin tunnistaa potilaat, jotka tarvitsevat välitöntä jatkohoitoa, ja potilaat, joiden jatkohoito voi odottaa esimerkiksi seuraavaan aamuun tai jatkohoidon tarvetta ei ole, mutta lisätutkimusta toki tarvitaan, Paulin sanoo.

Tutkimuksessa hätäkeskuksen kiireettömäksi arvioima ensihoitotehtävä haja-asutusalueella ilta- ja yöaikaan, jolloin ensihoito on usein ainoa saatavilla oleva terveydenhuollon palvelu, ennusti perusterveydenhuollon käyntiä seuraavan päivän aikana.

TtM Jani Paulin esittää väitöskirjansa ”Non-conveyance and patient safety in prehospital emergency care” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 7.10.2022 kello 12. Paikkana Medisiina D, Alhopuro-sali.

Yleisö voi seurata väitöstä myös etäyhteydellä.