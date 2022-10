Kaarinan arkkitehtikilpailu kaupungin keskustasta etenee

Kaarinan kaupunki aikoo järjestää arkkitehtikilpailun kaupungin keskustasta. Kun Kurkelantien jatko eli Saaristoväylä valmistuu, odotetaan liikennevirtojen 110-tiellä Kaarinan keskustassa vähenevän nykyisestä selvästi. Tällöin 110-tien voisi kaventaa kaduksi ja saada huomattavasti lisää maa-aluetta muuhun käyttöön.

Ideoita Kaarinan keskustan kehittämiseksi kysyttiin elokuussa kahdessa eri tilaisuudessa, joista toinen oli suunnattu yrittäjille ja toinen kaikille kaupunkilaisille. Näistä tilaisuuksista nousseissa ehdotuksissa on runsaasti pieniäkin yksityiskohtia, kuten toiveita erilaisista ravintoloista ja kahviloista, aktiivisesta torista, kylpylästä, suihkulähteestä ja monenlaisista liikuntaan kannustavista toiminnoista.

Kaupunginhallitukselle tehdyssä esityksessä on eri kustannusarvio kansalliselle ja kansainväliselle arkkitehtikilpailulle. Yhteistä molemmille on, että palkintosumma on yhteensä 140 000 euroa. Muiden kulujen kera kansallisen kisan kustannukset olisivat yhteensä 216 000 euroa ja kansainvälisen kisan kustannukset puolestaan reilut 250 000 euroa.

Kilpailun aikataulu olisi tämän vuoden marraskuusta ensi vuoden maaliskuun puoliväliin.

Kaarinan kaupunginhallitus käsittelee asiaa tänään illalla.