Suomalaisten nuorten koulutustaso laskenut keskitason alapuolelle ja alavalinnat ovat edelleen hyvin sukupuolittuneita

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on julkaissut vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glancen. Tämän vuoden julkaisun erityisteemana oli korkea-asteen koulutus. Pääosin vuoteen 2020 kohdistunut tarkastelu kertoo, että korkeakoulutus laajenee kansainvälisesti, mutta Suomi on jäämässä jälkeen. Vuosituhannen kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana korkea-asteen koulutettujen osuus 25–34-vuotiaista nousi OECD-alueella 27 prosentista 48 prosenttiin. Suomessa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on noussut 39 prosentista 40 prosenttiin ja vuonna 2021 Suomi on selvästi keskitason alapuolella, Chilen ja Turkin tasolla. Vuonna 2000 korkeasti koulutettujen nuorten aikuisten osuus Suomessa oli OECD-maiden korkeimpien joukossa.

25–64-vuotiaassa aikuisväestössä korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli Suomessa 42,3 prosenttia, kun yhteensä 41,1 prosenttia samasta ikäryhmästä oli OECD-maissa korkea-asteen tutkinto taskussaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Korkea-asteen koulutus tuo myös suuremman palkan. Korkeakoulutuksen tuoma palkkaetu verrattuna toisen asteen tutkintoon on OECD-maissa keskimäärin 55 prosenttia. Suomessa korkea-asteen tutkinnon palkkaetu toisen asteen tutkintoon nähden on 34 prosenttia, eli OECD-keskiarvoa pienempi, mutta suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Suomi on mielenkiintoisesti ainoa OECD-maa, jossa toisen asteen tutkinto ei lisää palkkaa suhteessa perusasteen tutkintoon.

Suomessa korkea-asteen opiskelijoista 69 prosenttia opiskelee alempaa korkeakoulututkintoa ja 24 prosenttia ylempää korkeakoulututkintoa.

Korkeakoulutuksen läpäisy on Suomessa OECD-maiden keskitasoa. Suomessa alemman korkeakoulututkinnon suoritti tavoiteajassa 46 prosenttia koulutuksen aloittaneista, OECD-keskiarvon ollessa 39 prosenttia.

Korkeakoulutus tasaa sukupuolten välistä eroa työllisyydessä, mutta ei palkassa. OECD: vertailussa koulutuksen puute on riski erityisesti naisten työllistymiselle. Toisen asteen tutkintoa vailla olevien naisten työllisyysaste oli Suomessa 38 prosenttia, kun se korkea-asteen koulutuksen suorittaneilla oli 86 prosenttia.

Ammatillisessa koulutuksessa alavalinnat ovat Suomessa edelleen hyvin sukupuolittuneita. Tekniikan aloilla tutkinnon suorittaneista vain 19 prosenttia oli naisia, kun taas terveys- ja hyvinvointialoilla naisten osuus oli 85 prosenttia.

Suomessa suurempi osa sekä toisen asteen yleissivistävästä että ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista on naisia kuin OECD- ja EU-maissa keskimäärin. Suomessa naisia oli lukiosta valmistuneista 59 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen suorittaneista 54 prosenttia.