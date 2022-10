Fingrid on päivittänyt arviotaan sähkön riittävyydestä tulevana talvena. Sähkön käyttö vähentyi syyskuussa keskimäärin seitsemän prosenttia edellisestä vuodesta. Sen myötä arviota talven huippukulutuksesta on päivitetty.

– Nyt on saavutettu seitsemän prosentin säästö sähkön käytössä, mikä on todella hyvä alku. Talvi ja pakkaset ovat kuitenkin vasta edessä. Tulevana talvena sähkön säästöllä ja käytön ajoittamisella voi olla ratkaiseva merkitys sähköpulatilanteiden välttämiseksi. Esimerkiksi noin kymmenen prosentin säästö huipputilanteessa vastaisi jo lähes Olkiluoto 3:n tuotantotehoa, toteaa Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala tiedotteessa.

Muutoin tilanne on Fingridin mukaan pääosin pysynyt samana. Suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin, sillä energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu Euroopassa käytävän sodan vuoksi. Tämä aiheuttaa epävarmuuksia sähkön saatavuuteen.

Sähkön riittävyyteen vaikuttavat keskeiset tekijät Tulevan talvikauden säällä on suuri merkitys sekä huippukulutukseen että saatavilla olevaan tuulivoimatuotantoon. Toteutuva huippukulutus on pienempi leudolla säällä ja vastaavasti tuulivoimatuotanto on suurempaa tuulisella säällä. Käytössä olevien merkittävien voimalaitosten tuotantokyky. Tuotantokykyyn voivat vaikuttaa vikaantumiset tai Olkiluoto 3 ydinvoimalan käyttöönoton myöhästyminen sekä voimalaitospolttoaineiden, etenkin maakaasun, saatavuusongelmat. Siirtoyhteyksien luotettavuus tuontikapasiteetin varmistamiseksi. Lisäksi tuonnin saatavuuteen vaikuttavat maiden mahdolliset omat ongelmat sähkön riittävyydessä. Näytä lisää

Uusi arvio sähkön käytön kulutushuipusta tulevana talvena on 14 400 megawattia, missä on vähennystä alkuperäiseen arvioon 700 megawattia. Kulutushuippua on päivitetty ennen kaikkea sen vuoksi, että sähkön käyttö on vähentynyt syyskuussa noin seitsemän prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotimaisella tuotannolla pystytään kattamaan arviolta parhaimmillaan 12 900 megawattia, mikä sisältää Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen sekä Meri-Porin tuotantolaitoksen sekä arvion tyynen ajankohdan tuulivoimatuotannosta. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos korvaisi puuttuvan Venäjän tuonnin. EU on myös asettamassa tavoitteeksi kulutushuippujen vähentämisen viidellä prosentilla.