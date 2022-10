Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula maailman teknistieteellisten akatemioiden yhteistyöelimen puheenjohtajaksi

Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula on valittu teknistieteellisten akatemioiden kansainvälisen yhteistyöjärjestö CAETS:n tulevaksi puheenjohtajaksi järjestön vuosikokouksessa Pariisissa 29.syyskuuta. Hannula valittiin järjestön puheenjohtajaksi vuodelle 2024.

CAETS (The International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) on kansainvälinen teknistieteellisten akatemioiden yhteistyöjärjestö, jossa on yksi jäsenakatemia maata kohden. Suomea järjestössä edustaa suomalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöneuvosto Suomen Tiedeakatemiat. Järjestö valmistelee tieteelliseen tietoon perustuvia ehdotuksia eri maiden hallituksille ja kansainvälisille järjestöille teknologiaan liittyvissä poliittisissa kysymyksissä sekä ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin globaaleihin haasteisiin.

– Järjestö on kiinni ajankohtaisissa, koko ihmiskuntaa koskettavissa isoissa kysymyksissä ja sen kansallisten jäsenjärjestöjen edustama tieteellinen osaaminen on päätä huimaava. Puheenjohtajuus on kiehtova kansainvälinen näköalapaikka, jossa myös uskon oppivani paljon uutta, professori Mika Hannula kertoo.

Suomen Tiedeakatemiain puheenjohtaja, professori Markku Leskelä toteaa tiedotteessa, että suomalaisen henkilön valinta puheenjohtajaksi on eduksi suomalaiselle tieteelle ja sen kansainväliselle näkyvyydelle.

Vuonna 2023 Hannula toimii CAETS:n hallituksessa tulevan puheenjohtajan tehtävässä, ja puheenjohtajana toimii professori Neven Duić Zagrebin yliopistosta Kroatiasta.