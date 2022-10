Kaarinan kaupungin talous on hyvällä tolalla. Tänään illalla kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitellään elokuun talousraporttia, jonka mukaan verotuloja on kertynyt ilahduttavan paljon eli reilut kuusi miljonaa euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Koko vuoden tulosennuste on 7,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Alkuvuoden aikana toteutuneet investoinnit ovat arvoltaan 11,2 miljoonaa euroa. Koko vuoden investointiennustetta on pudotettu 14 miljoonaan, ja Kaarina pystyy rahoittamaan ne ilman lainaa.

Elokuun lopussa Kaarinan asukasluku oli 35 768 asukasta. Lisäystä asukaslukuun on kuluvana vuonna tullut 266. Ennusteen mukaan Kaarinassa on vuoden lopussa 36 033 asukasta.

Kaarinassa seurataan taloutta kuukausittain.