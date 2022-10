Hämeentiellä paikkaillaan asvalttia, toinen ajokaista pois käytöstä

Asvaltinpaikkaustöitä tehdään Hämeentiellä, Kiinamyllynkadun ja Savitehtaankadun välillä. Yksi ajokaista on pois käytöstä. Tämä aiheuttaa haittaa molempiin ajosuuntiin. Työ alkaa tänään maanantaina ja kestää keskiviikkoon, 5.lokakuuta asti. Päivittäinen työaika on aamuyhdeksästä iltapäivän kello puoli neljään. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.