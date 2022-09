Fölin vesibussiliikenteen järjestää seuraavat kahdeksan kesää mikkeliläinen yritys

Tarjouskilpailu Fölin vesibussiliikenteen järjestämisestä on ratkaistu. Ensi toukokuusta alkaen vuoden 2030 syyskuun loppuun asti palveluntuottajana on Explore Saimaa Oy. Sen alus m/s Jaarli on jo nyt ollut vesibussina Aurajoen, Ruissalon ja Hirvensalon Pikisaaren reitillä. Yrityksen kotipaikka on Mikkelissä.

Kaupunki pyysi tarjouksia avoimella hankintamenettelyllä, johon tuli tarjoukset viideltä liikennöitsijältä. Explore Saimaa jätti edullisimman tarjouksen eli reilut 247 500 euroa vuodessa. Hinta on 16 prosenttia korkeampi kuin nykyinen hinta.

Vesibussiliikenne alkoi vuonna 2017. M/s Jaarlin lisäksi liikenteessä on ollut m/s Ruissalo.

Tiedotteen mukaan matkamäärät ovat nousseet joka vuosi, ja menneenä kesänä matkustajia oli yli 60 000.

– Vesibussiliikenteestä on saatu paljon hyvää palautetta vuosien varrella. Kuntalaiset ja turistit ovat tyytyväisiä, kun joukkoliikennelipun hinnalla pääsee saaristoon, kertoo tiedotteessa suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa.

Sopimuksessa on lisäksi kahden vuoden optio.