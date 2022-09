Tukes poisti markkinoilta yli 20 heijastinta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt valvontaprojektissaan useiden kymmenien heijastimien heijastavuustehoja. Tukesin mukaan tulokset olivat todella huonoja. Markkinoilta on tänä vuonna poistettu 22 heijastinta ja led-valon sisältävää tuotetta, ja niistä kuusi joutui myös palautusmenettelyyn. Ledillä varustetuista tuotteista löytyi enemmän puutteita kuin niin sanotuista tavallisista heijastimista. Markkinoilta poistetut tuotteet löytyvät Vaaralliset tuotteet -sivustolta.

Tukes on käsitellyt vuoden aikana yhteensä noin 40 valvontatapausta, jotka liittyvät heijastimiin ja heijastimen kaltaisiin tuotteisiin. Osa tapauksista on tullut ilmoituksina ja osa on liittynyt Tukesin valvontaprojektiin. Näytteitä hankittiin eri myymälöistä Tampereen seudulta ja pääkaupunkiseudulta, verkkokaupoista ja mainoslahjatoimittajilta. Osa oli tavallisia heijastimia ja osa led-valon sisältäviä tuotteita.

Reilut neljäkymmentä näytettä mitattiin alustavasti Liikenneturvan mittalaitteella ja matalimman tulokset saaneet 23 näytettä lähetettiin testattavaksi SGS Fimkooon ja TÜV Rheinlandiin. Testatuista 13 oli tavallisia heijastimia ja 10 led-valon sisältäviä tuotteita.

Tavallisista heijastimista mitattiin testeissä heijastavuusarvot, heijastavuuden pinta-ala ja lisäksi arvioitiin merkinnät. Yksi tuote poistettiin markkinoilta liian pienen koon vuoksi ja kolme joutui palautusmenettelyyn huonon heijastavuuden takia. Lisäksi yhden tuotteen myynti ja markkinointi lopetettiin. Testatuista heijastimista yhteensä yhdentoista heijastimen asiakirjoissa, merkinnöissä ja käyttöohjeissa oli puutteita. Kolmestatoista testatusta tuotteesta vain kaksi täytti kaikki vaatimukset.

– Valvontaprojektiin hankituista tavallisista heijastimista noin puolet oli jollain tasolla vaatimustenvastaisia ja 11 prosenttia vaarallisia, eli niiden heijastavuusarvot olivat niin huonoja, ettei niitä voitu pitää turvallisina heijastimina, sanoo tiedotteessa Tukesin ylitarkastaja Riikka Väänänen.

Heijastimien lisäksi markkinoilla on erilaisia led-valoja sisältäviä tuotteita, joita on tarkoitus käyttää heijastimen tavoin. Tukesin projektin perusteella vaikuttaa siltä, että näitä ei ole tunnistettu henkilönsuojaimiksi. Lisäksi useita led-valoja sisältäviä tuotteita myytiin myös heijastavuusväitteillä, vaikka niiden heijastavuusarvot olivat lähes olemattomat, Tukesista todetaan.

– Heijastimen tavoin käytettävät tuotteet, joiden avulla käyttäjän on tarkoitus tulla paremmin nähdyksi, ovat henkilönsuojaimia. Tuotteen käyttötarkoitus ratkaisee sen, mitä tuotteelta vaaditaan. Esimerkiksi taskulampun tavoin käytettävät tuotteet eivät ole henkilönsuojaimia, vaikka valon lähteenä olisikin led-valo, sanoo Tukesin ylitarkastaja Asta Koivisto.

Tukes testautti 10 led-valon sisältävää näkyvyyttä lisäävää tuotetta. Tulosten perusteella kolme tuotetta määrättiin kerättäväksi pois kuluttajilta, koska niitä oli harhaanjohtavasti myyty heijastimina, vaikka niiden heijastavuusarvot olivat hyvin alhaiset. Lisäksi Tukes poisti markkinoilta kolme tuotetta erilaisten asiakirjapuutteiden vuoksi ja lopetti kolmen muun tuotteen myynti.

Yhteensä yhdeksältä tuotteelta puuttui suomen- ja/tai ruotsinkieliset käyttöohjeet ja muut tarvittavat asiakirjat, kuten tyyppitarkastustodistus. Yhdelle tuotteelle valmistaja hankki rinnakkaisen tyyppitarkastustodistuksen, minkä jälkeen tuote täytti vaatimukset.