Venäläisten käteisnostot Nosto-automaateista itärajalla loppuvat ensi maanantaista 3. lokakuuta lähtien, kertoo Nosto-automaatit omistava Nokas CMS Oy.

Nosto on sopinut, että venäläisten käyttämät China UnionPay -luottokortit eivät enää toimi Suomen Nosto-käteisautimaateissa.

Venäläiset ovat viime viikkoina tyhjentäneet itärajalla ja Kaakkois-Suomessa Nosto-automaatteja jopa tunneissa, kun aiemmin automaattien rahavarastot ovat riittäneet useiksi päiviksi. Yhdellä kansainvälisellä kortilla on voitu nostaa jopa kymmeniä tuhansia euroja.

– Suomessa olevien käteisautomaattien ensisijainen tehtävä on palvella suomalaisia käteistarpeissa, Noston Suomen maajohtaja Risto Lepo sanoo tiedotteessa.

Venäläisten käyttämillä China UnionPay -korteilla tehtyjen nostojen sekä eurojen määrä on viime viikkoina moninsatakertaistunut vuodentakaiseen verrattuna.

– Rahahuoltomme ja resurssimme eivät yksinkertaisesti ole pysyneet käteisen hamstraamisen perässä. Käteisnostojen summat ovat olleet pahimmillaan niin suuria, ettei kyse voi olla yksityisten venäläisten turistien ostoksista Suomen puolella, Lepo sanoo tiedotteessa.

Käteisen vieminen Venäjälle on sanktioitu EU-maissa. Tilanne on työllistänyt myös rajaviranomaisia, sillä tullin tehtävä on valvoa käteisen viemistä rajan yli.

Käteisnostojen määrä Suomen itärajalla alkoi nousta rajusti, kun Venäjä avasi itärajansa turistien ostosmatkailulle EU-alueelle heinäkuun puolessavälissä. Tilanne kärjistyi viime viikkoina entisestään.

