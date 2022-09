Ruotsalaislehdet: Nord Stream -putkista löydetty neljäs vuoto

Nord Stream -putkista on löydetty jo yhteensä neljä kaasuvuotoa, kertoo Ruotsin rannikkovartiosto Svenska Dagbladetin mukaan. Neljäs vuoto löydettiin Ruotsin talousalueelta. Aiemmin on raportoitu kolmesta vuotokohdasta, joista yksi on sijainnut Ruotsin ja kaksi Tanskan talousalueilla.

Aftonbladetin mukaan neljäs vuoto sijaitsee Nord Stream 2 -putkessa, kahden Nord Stream 1 -putkessa sijaitsevan vuodon välissä.

Jenny Larsson Ruotsin rannikkovartiostosta kertoo Svenska Dagbladetille, että Ruotsin alueen vuodoista suurempi on Nord Stream 1 -putkessa ja pienempi kakkosputkessa.

Lehden mukaan Ruotsin rannikkovartiosto tiesi vuodoista jo ainakin tiistaina. Rannikkovartiosto kirjoitti tuolloin lehdistötiedotteessaan, että "Nord Stream -putkista löydetyistä vuodoista kaksi sijaitsee Ruotsin talousalueella".

Aiemmin muun muassa Ruotsin hallitus on kuitenkin puhunut vain kolmesta vuodosta, joista yksi sijaitsee Ruotsin alueella. Viimeksi keskiviikkoiltana pääministeri Magdalena Andersson puhui kolmesta kaasuvuodosta.

– Saimme tietää sekä pienestä että suuresta vuodosta samaan aikaan, kertoo Jenny Larsson.

Uutinen päivittyy.