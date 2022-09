Kirveen omakotiyhdistys on pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan onko Turun rakennusvalvonta menetellyt oikein Raunistulan puistotien varrella sijaitsevan Pulina Pubin toimenpideasiassa.

Omakotiyhdistys toivoo oikeusasiamiehen tarkistavan, onko rakennusvalvonnan toimet olleet lainmukaisia pubin toimenpideluvan osalta.

Valitus oikeusasiamiehelle on jälleen yksi käänne pitkään riitelyn aiheena olleessa Pulina Pubin terassin tarinassa. Terassin, jota pubin omistaja ei lopulta ole saanut rakentaa pubinsa edustalle lähialueiden asukkaiden kiihkeän vastustuksen vuoksi.

Turun rakennus- ja lupalautakunta käsittelee oikeusasiamiehelle annettavaa lausuntoa torstaina. Ympäristölakimies Ville Erkkolan valmistelemassa lausunnossa todetaan, että virkamiesten toiminta käsittelyn eri vaiheissa on ollut moitteetonta.

Nyt tehty kantelu oikeusasiamiehelle koskee terassia, johon rakennus- ja lupalautakunta alun perin myönsi toimenpideluvan kesäkaudeksi 2020.

Oikeusasiamiehelle tehty kantelu koskee vuoden 2021 toimenpideluvan valmistelua. Terassia, jonka valmistelua kantelu koskee, ei ole olemassakaan.

Pulina Pubin terassin asia on käynyt myös Turun hallinto-oikeudessa, joka viime keväänä hylkäsi naapureiden tekemän valituksen Pulina Pubin huhtikuussa 2020 saamasta poikkeamispäätöksestä vanhan terassin uusimiseksi ja kattamiseksi. Nyt vanha terassi on jo purettu ja pubi on yrittänyt saada toimenpideluvalla uutta 20-asiakaspaikkaista terassia.

Rakennus- ja lupalautakunta hylkäsi huhtikuun lopussa toimenpidelupahakemuksen, jossa Pulina Pub yritti saada viiden vuoden lupaa kesäkausien terassille ja terassille johtavan liukuoven. Käytännössä uusikin terassi olisi saanut luvan vain kesäksi 2022 ja kesäksi 2023, sillä hylätty päätösehdotus käsitti vuodet 2019–2023, koska Turun Pulina Pub asunto-osakeyhtiön toimenpidelupahakemus oli vuodelta 2019.

Toimenpidelupaa ei voitu kuitenkaan käsitellä ennen terassin poikkeamispäätöstä eli päätöstä, josta Turun hallinto-oikeus keväällä hylkäsi naapureiden tekemän valituksen.

Poikkeamispäätös taas tarvitaan, jos rakennus- tai toimenpidehanke ei sovi voimassa olevaan asemakaavaan. Hallinto-oikeuskäsittelyn jälkeen terassin olisi voinut rakentaa, jos toimenpidelupa olisi läpäissyt rakennus- ja lupalautakunnan.

Pubin lähiasukkaat ovat kuitenkin olleet varsin huolissaan kesäaikaan sijoittuvan terassin ja sen toiminnan vaikutuksista rauhalliseen omakotitaloalueeseen. Hallinto-oikeus katsoi, että terassit ja ravintolatoiminta kuuluvat normaaliin kaupunkiympäristöön, mutta Turun paikallispoliitikot kaipasivat päätöksentekoon muun muassa lapsivaikutusten arviointia.

Naapureiden mukaan alueen lapset pelkäävät kulkea pubin ohi.

Vaikka terassia ei ole saanut rakentaa, haluavat lähialueen asukkaat silti eduskunnan oikeusasiamieheltä kannanoton, onko pitkään jatkuneessa terassikiistassa virkamiehet ylipäätään toimineet lainmukaisesti.