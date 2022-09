Turun satamassa Linnankadulla asvaltinpaikkaustöitä

Linnankadulla, 2. Poikkikadun risteyksen kohdalla, on asvaltinpaikkaustöitä liikenneympyrässä tästä keskiviikosta alkaen. Työt kestävät 30.syyskuuta asti. Yksi ajokaista on pois käytöstä työmaan kohdalla. Päivittäinen työaika on aamuyhdeksästä iltapäivän kello neljään. Paikalla on liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.