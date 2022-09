Vastaamon entinen toimitusjohtaja saa syytteen tietosuojarikoksesta

Vastaamon vastuuhenkilöitä koskeva syyteharkinta on valmistunut. Syyttäjä on päättänyt syytteen nostamisesta Vastaamon entistä toimitusjohtajaa vastaan tietosuojarikoksesta.

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen. Haastehakemus ja esitutkinta-aineisto tulevat julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Asiassa on tehty myös kaksi syyttämättäjättämispäätöstä. Myös näiden esitutkinta-aineisto on julkista vasta, kun syyte on esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Alun perin kolmea henkilöä epäiltiin törkeistä tietosuojarikoksista.

Asian syyttäjinä toimivat 30.9.2022 saakka erikoissyyttäjä Tuomas Soosalu Etelä-Suomen syyttäjäalueelta ja aluesyyttäjä Pasi Vainio Länsi-Suomen syyttäjäalueelta. 1.10.2022 lukien syyttäjinä toimivat aluesyyttäjä Pasi Vainio ja aluesyyttäjä Bo-Niklas Lundqvist.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehtiin tietomurto vuosien 2018–2019 aikana, mutta se tuli julkiseksi vasta noin kaksi vuotta sitten. Yli 30 000 tuhannen asiakkaan henkilö- ja potilastiedot joutuivat niillä kiristäneen hakkerin käsiin. Tekijää tai tekijöitä ei ole saatu kiinni. Krp kertoi vuosi sitten, että tekijöiden jäljet johtavat ulkomaille.