Uusitun Kauppatorin taideteokseen lipsahtanut kirjoitusvirhe

Uusitun Turun kauppatorin kivilaattaan on lipsahtanut kirjoitusvirhe. Ortodoksisen kirkon edustalla olevassa kivilaatassa Kemiönsaaren ruotsinkielinen nimi on kirjoitettu väärin. Kimitoön on taipunut muotoon Kemitoön. Kaupunki viestittää, että ruotsinkielinen nimi korjataan välittömästi ja korvataan uudella.

Paikannimet ovat osa betonilaatoista muodostuvaa Saaristo -taideteosta. Teoksen on tarkoitus innostaa interaktiiviseen saaristohyppelyyn.

Turun kauppatori kertoi asiasta omilla Facebook-sivuillaan.