Suomeen on perustettu ensimmäinen maidon tuottajaorganisaatio

Suomeen on muododtettu ensimmäinen maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaatio. Milkenture Oy on yhdeksäs Ruokaviraston hyväksymä tuottajaorganisaatio Suomessa. Aiemmat tuottajaorganisaatiot ovat lammas-, kananmuna- ja vihannestuottajien muodostamia.

Tuottajaorganisaatio on maataloustuottajien yhteenliittymä, joka on käytännössä tuottajien muodostama osuuskunta, osakeyhtiö tai yhdistys.

Järjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa maataloustuotteiden markkinoilla yhteistyön avulla. EU tarjoaa yhteenliittymille erityisoikeuksia, sillä tuottajaorganisaatio voi tehdä tuottajajäsentensä puolesta sopimuksia jäsentensä tuotannon myymisestä, mikä on poikkeus kilpailulainsäädäntöön. Jäsenten on myös mahdollista sopia keskenään tuotantomääristä ja optimoida tuotantoa.

Muun muassa elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg on suositellut tuottajaorganisaatioiden lisäämistä tuottajien aseman parantamiseksi ruokaketjussa.

