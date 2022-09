Puolustusvoimille hankitaan lisää kevyitä kertasinkoja, hankinnan kokonaisarvo noin 58 miljoonaa euroa 

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimat solmimaan sopimuksen kevyiden 66 KES 12 -kertasinkojen lisähankinnasta Nammo Lapua Oy:n kanssa.

– Lisäresursseilla täydennämme puolustustarvikkeiden varastojamme monin tavoin. Kertasinkojen hankinnalla kotimaasta vahvistamme myös kotimaista puolustusteollisuutta ja työllisyyttä, puolustusministeri Kaikkonen toteaa tiedotteessa.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 58 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan valtion lisätalousarviosta, joka sisälsi lisärahoitusta nopeasti käynnistettäviin puolustusmateriaalihankintoihin.

Hankinnan työllistävä vaikutus Suomessa on 10 henkilötyövuotta Nammo Lapuan Vihtavuoren tehtaalla. Toimitukset alkavat vuonna 2023.

66 KES 12 -kevyt kertasinko on taistelijan perusase, jolla luodaan panssarintorjuntaan kattavuutta ja syvyyttä. Kevyt kertasinko on tarkoitettu erityisesti kevyitä panssariajoneuvoja vastaan. Hankittavassa kertasingossa on edeltäjäänsä (66 KES 88) parempi läpäisy ja käytettävyys. Siihen on mahdollista yhdistää pimeätähtäin ja esimerkiksi lasertähtäin.