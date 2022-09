Turkulaiskalastajan elokuussa löytämä vieraskalalaji varmistui virallisesti rohmutokoksi

Paattisilta kesän lopulla löytynyt ihmisen levittämä vieraskalalaji on varmistunut rohmutokoksi. Rohmutokko on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Rohmutokon maahantuonti, hallussapito ja ympäristöön päästäminen on laitonta. Turun Sanomat kertoi kalan löytymisestä tuoreeltaan elokuussa. Löydön teki lajikalastusta harrastava turkulainen Niko Satto.

Havainto on ensimmäinen Suomessa tehty. Myöhemmin lammesta on löytynyt runsaasti myös poikasvaiheen yksilöitä.

Varsinais-Suomen Ely-keskus ja Luonnonvarakeskus (Luke) toivovat ilmoituksia mahdollisista uusista havainnoista.

– Ensimmäinen rohmutokkohavainto Suomesta tehtiin kansalaishavaintona. Kansalaishavainnoilla on tärkeä rooli vieraslajien torjunnassa. Mahdollisista havainnoista on hyvä ilmoittaa vieraslajit.fi -sivustolla ja liittää mukaan valokuva lajista, sanoo Luken erikoistutkija Sanna Kuningas tiedotteessa.

Rohmutokko on jopa 25 senttimetrin mittaiseksi kasvava ahvenkala. Se on melko suurisuinen, vankkarakenteinen kala. Parittomissa evissä on raidoitusta ja pään sivuilla, silmien kohdalla on tummat juovat. Se on sitkeä kalalaji, joka voi selvitä jopa pohjaan asti jäätyvissä vesissä.

Rohmutokko on kotoisin Koillis-Kiinan, Korean niemimaan pohjoisilta ja Venäjän Kaukoidän alueilta. Rohmutokko elää erityisesti pienvesissä, kuten lammissa ja järvissä. Sitä on tuotu ihmisten toimesta uusille alueille Venäjällä ja aina Keski-Eurooppaan asti. Tämän jälkeen laji on levinnyt voimakkaasti Euroopassa. Aiemmat Suomea lähimmät havainnot rohmutokoista on tehty Virosta sekä Suomenlahden itäosista Venäjän puolella.

Rohmutokko sietää hankaliakin elinolosuhteita, ja sillä on lisäksi suuri lisääntymispotentiaali.

Se on tehokas saalistaja, joka voi olla erityisen haitallinen samassa vesistössä eläville sammakkoeläimille. Rohmutokko kilpailee elintilasta ja ravinnosta muiden kalalajien kanssa.

– Kartoitamme parhaillaan, millaisia jatkotoimia rohmutokkoesiintymän löytyminen aiheuttaa, kertoo kalastusbiologi Juhani Salmi Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta.

Lammen tarkkaa sijaintia ei kerrota leviämisriskin vuoksi.

