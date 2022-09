Useita päällystystöitä ensi viikolla Piikkiössä

Päällystystyöt jatkuvat Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteillä ja ensi viikolla alkaa useita uusia päällystyskohteita.Varsinais-Suomessa työt keskittyvät Kaarinan Piikkiöön, jossa päällystetään useita seuraavia maantieosuuksia.

Rungon ja Makarlan välillä maatiellä 12193 päällystetään 1,9 kilometrin matkalla ja Harvaluodontiellä maantiellä 12195 on päällystystöitä 700 metrin matkalla.

Uutta pintaa saa myös Toivonlinnantie, sillä maantiellä 12197 päällystetään 1,6 kilometrin matkaa. Pidempää osiota päällystetään maantiellä 12284, jossa Hepojoentie saa uutta päällystettä 6,3 kilometrin matkalla. Lisäksi ensi viikolla päällystetään myös Piikkiön kiertoliittymä.

Maanteiden päällystystyöt tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Kaksikaistaisilla teillä maantien liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen.

Mahdollinen sade voi sotkea aikatauluja, sillä päällystystöitä ja tiemerkintöjä ei voida tehdä kovalla sateella.