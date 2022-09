Royal Caribbean -varustamon Turun telakalla rakennettava uusin risteilyalus Icon of the Seas etenee rakennusvaiheensa loppumetreillle, paljastuu varustamon julkaisemasta uudesta videosta.

– Olemme nyt rakennusvaiheen palkitsevimmassa vaiheessa, kun aluksen fyysinen koko kasvaa päivä päivältä. Rakennustöissä on mukana tällä hetkellä 3 000 ihmistä päivittäin, Royal Caribbeanin suomalainen varatoimitusjohtaja Harri Kulovaara toteaa Turussa Meyerin telakalla kuvatussa videossa.

Icon of the Seasin rakentaminen alkoi kesäkuussa 2021 ja on edennyt yhtiön mukaan poikkeuksellisen nopeassa tahdissa. Rakennusvaihe on nyt 80-prosenttisesti valmis. Aluksen on määrä valmistua ensi vuonna.

Aluksen suurimmat osat on rakennettu erikseen, mikä on mahdollistanut nopean rakentamisen. Aluksen rungon päälle on nyt nostettu kahdeksan kansikerrosta "kuin Lego-palikat", videolla näytetään.

Alus on varustamon ensimmäinen LNG-alus eli se kulkee nesteytetyllä maakaasulla. Turun Sanomat kertoi viime vuoden lokakuussa, että alukseen oli tuolloin asennettu kaikkien aikojen suurimmat LNG-tankit.

Icon of the Seas on ensimmäinen varustamon kolmen Icon-aluksen kokonaisuudesta. Myös seuraavat kaksi alusta on määrä rakentaa Turussa Meyerin telakalla ja niiden valmistuminen on suunnitteilla vuosiksi 2024 ja 2026. Laivojen vetoisuus on noin 200 000 bruttotonnia, ja tilaa on noin 5 000 matkustajalle.

Katso video: