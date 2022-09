Yhdysvaltain keskuspankki nosti ohjauskorkoa

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut ohjauskorkoaan 0,75 prosenttiyksiköllä. Keskuspankin mukaan korotus on tarpeen inflaation hillitsemiseksi. Korkohaarukka on nyt 3–3,25 prosenttia.

Pankin mukaan Venäjän sota Ukrainaa vastaan ​​aiheuttaa myös valtavia taloudellisia vaikeuksia, joten sota ja siihen liittyvät tapahtumat luovat lisäpaineita inflaatioon ja painavat maailmanlaajuista talouskasvua, pankki toteaa tuoreessa tiedotteessaan.

Kyseessä oli kolmas perättäinen nosto.