Varusmiesliitto vaatii itärajan välitöntä sulkemista Venäjän liikekannallepanon vuoksi, pelkää venäläisten suorittavan salamurhatekoja sekä sabotaasia Euroopassa

Juridiikka perustuu politiikkaan

Viisumiasiassa puhutaan jatkuvasti siitä että juridisesti ei ole mahdollista tehdä sitä tai tätä. Kuitenkin Suomessa toistaiseksi lait suurimmaksi osaksi säädetään Arkadianmäellä - tosin Eu-maustein. Taustalla on siis poliittinen tahtotila! Kiinnostaisi tietää kuinka nopeasti pakkokeinolaki saatiin aikaiseksi? Aikajanana aloitteesta lain hyväksymiseen. Onko joku laki Suomessa säädetty nopeammin ja jos on niin kuinka nopeasti?



Tuossa pakkokeinolain säätämisen yhteydessä tuli mieleen, että kansanedustajille pitäisi saada äänestämispakko. Nyt vastuunpakoilu johti työtehtävien laiminlyöntiin poissaolona. Yksi poissaolija näyttää jo julkisuudessakin selittävän mistä ei halunnut ottaa vastuuta. Tuntuu erikoiselta että kansanedustajat lainsäätäjinä julkisuudessa esittävät vakavalla naamalla että joku on juridisesti mahdotonta. Se naama ei kai sitten ole lainsäätäjän naama vaan se kaksinaamaisuuden toinen puoli. Kumpikohan puoli se on jolla ennen vaaleja markkinoitiin itseään vastuunkantajana?

