Remontteja, muuttoapua, huoltotöitä ja muita kodin palveluita tarjoavan Helpdor Oy:n toimintatapa aiheuttaa edelleen kuluttajille ongelmia. Monet asiakkaat eivät esimerkiksi ole saaneet tilaamaansa palvelua eivätkä ennakkoon maksamiaan rahoja takaisin, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto tiedotteessaan. Yritys ei ole korjannut toimintaansa lainmukaiseksi ja kuluttaja-asiamies kehottaa suhtautua varauksella yhtiön palveluihin.

Jo helmikuussa 2022 kuluttaja-asiamies vaati korjauksia Helpdorin toimintatapoihin. Käydyistä neuvotteluista huolimatta yrityksen sopimusehdot ovat edelleen monelta osin kohtuuttomat ja monet kuluttajat kertovat yhä olevansa Helpdorin kanssa ongelmissa.

Kuluttajaviraston mukaan tyypillisessä tilanteessa yritys on vaatinut ennakkomaksua ja palvelun toteutuksessa on ollut puutteita tai palvelu ei ole toteutunut lainkaan. Yritykseen on vaikea saada yhteyttä, mikä on äärimmäisen ongelmallista esimerkiksi tilanteissa, joissa muuttoautoa ei kuulu tai asiakas odottaa kotona asentajaa, joka ei tulekaan. Myös kuluttajaneuvonnalla on ollut vaikeuksia saada asioita selvitettyä Helpdorin kanssa. Kuluttaja-asiamies on edellyttänyt Helpdorin vastuiden korjaamista lainmukaisiksi. Lisäksi Helpdorin tulisi luopua työsuorituksen arvoon perustuvista 25 prosentin peruuttamismaksusta ja 20 prosentin alustamaksusta, jotka ovat kuluttajille kohtuuttomia.

Helpdorin toimintatapa perustuu siihen, että yhdestä paikasta voi tilata monenlaisia palveluita, joita Helpdorin sopimuskumppanit suorittavat ympäri maata. Ongelmien taustalla on muun muassa se, että Helpdor näkee olevansa pelkkä palveluiden välittäjä, eikä niiden myyjä.

Kuluttajalle pitää olla aina selvää, kenen kanssa sopimus syntyy. Alustan velvollisuus on kertoa omasta roolistaan selkeästi ja asiakkaan on saatava tietää, kenen puoleen hän voi ongelmatilanteissa kääntyä ja kuka vastaa mahdollisesta virheestä. Kuluttajalle ei saa muodostua harhaanjohtavaa kuvaa alustan ja palveluntarjoajien rooleista missään markkinoinnin vaiheessa.