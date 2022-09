Turkulaisyritys kehitti älykellon, josta älyominaisuudet on pidetty mahdollisimman kaukana: "Tarvitsee vain osata painaa nappia"

MARTTIINA SAIRANEN

Kalle Viitasaari on sitä mieltä, että Confientan ensimmäisestä omasta turvapuhelimesta tuli onnistunut. Confienta lähtee havittelemaan myös kansainvälisiä markkinoita. Pohjoismaissa on käyty jo neuvotteluja ja Saksa on iso markkina, jonka Viitasaari myöntää kiinnostavan.