Paimiossa kehitettiin ensimmäinen kotimainen kierrätyspuuvillalanka – poistotekstiileistä voi neuloa nyt vaikka paidan

Paimiolaisen tekstiilialan yrityksen Vuonuen sekä tekstiilikierrätykseen erikoistuneen Rester Oy:n yhteistyöllä on kehitetty ensimmäinen poistotekstiileistä valmistettu puuvillalanka, jonka kuitu on kerätty ja käsitelty Suomessa.

Resterillä on Paimiossa poistotekstiilien kierrätyslaitos, joka avattiin vuonna 2021. Resterin poistotekstiileistä mekaanisesti avatusta kierrätyskuidusta on saatu Vuonuen tuotekehityksen tuloksena lankaa, josta 70 prosenttia on Resterin kierrätyspuuvillaa ja 30 prosenttia tenceliä.

Kierrätyspuulanka sai nimekseen Toivo.

– Käytettyjen tekstiilien tehokkaampaan hyötykäyttöön on kaivattu muutosta jo pitkään ja nyt ensimmäinen lanka on saatu markkinoille asti. Toivoa siis nimensä mukaisesti on, taustoittaa tiedotteessa Vuonuen Piia Aaltonen.

Resterin ympäristöasiantuntija Minna Ainonen puolestaan kertoo yrityksen tehneen Vuonuen kanssa jo pitkään kehitysyhteistyötä, jotta kierrätyspuuvillakuitua voitaisiin käyttää langanvalmistuksessa.

– Neitseellisen materiaalin korvaaminen kierrätetyllä materiaalilla on aina vastuullinen ja ympäristöystävällinen valinta, koska se säästää kallisarvoisia luonnonvarojamme, hän sanoo.

Toivo-puuvillalanka on suunnattu ensisijaisesti neulojille ja virkkaajille, mutta sitä voi käyttää myös muihin käsitöihin. Lankaa myy Vuonue.

