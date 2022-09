Suomalaisten matematiikan osaaminen heikentyy, apuun huudetaan kansallista ohjelmaa korjaamaan puutteita opetuksessa

Kansallisten että kansainvälisten tutkimusten mukaan suomalaisten koululaisten matemaattisen osaamisen taso on laskenut dramaattisesti. Tämä näkyy niin erityisen heikon osaamisen lisääntymisenä kuin korkeatasoiseen suoritukseen yltävien oppilaiden osuuden laskuna. Kasvatustieteiden sekä psykologian alan tutkijoiden Growing Mind -tutkimushankkeen mukaan Suomi tarvitsee matemaattisen osaamisen tason nostamiseksi kansallisen ohjelman, kerrotaan Turun yliopiston tiedotteessa.

Kannanotossa kerrotaan, että kansallisessa politiikassa huolta matematiikan osaamisen heikkenemisestä ei ole otettu yhtä vakavasti kuin lukutaidon heikkenemistä, mihin on reagoitu koulutuksen kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta opettajien täydennyskoulutukseen.

Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistojen yhteisen Growing Mind -hankkeen tarkoituksena on korkeatasoisen akateemisen tutkimuksen avulla tukea suomalaisten koulujen ja opettajien uudistumista.

Tutkimushankeen mukaan monelle oppilaalle matematiikka on vain ulkoa annettu joukko jäykkiä sääntöjä ja suoritusketjuja eikä sitä koeta oman ajattelun välineenä. Heille matematiikka on irti merkityksellisistä arjen käytännöistä ja kokemuksista. Matematiikan tärkeys tunnustetaan yleisesti, mutta kulttuuriympäristö ei tarkoituksenmukaisella tavalla innosta matematiikan oppimiseen, kannanotossa kerrotaan. Virheelliset uskomukset synnynnäisestä, pysyvästi heikosta ”matikkapäästä” ovat yleisiä ja tiedotusvälineissä on esillä avoimesti matematiikkaa vähätteleviä tai siihen vihamielisesti suhtautuvia asenteita, tutkijat toteavat.

Tutkimushankkeessa kerrotaan, että matemaattinen ajattelu alkaa kehittyä jo varhain, joten panostus on aloitettava jo varhaiskasvatuksessa. Tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksessa ei kuitenkaan tueta matemaattisia taitoja riittävän systemaattisesti. Tutkijoiden mukaan sitä voidaan parhaiten tukea hyödyntämällä sekä lasten että aikuisten arkista toimintaa, jonka sisältämään matematiikkaan kiinnitetään tietoisesti huomiota.

Tutkimusryhmän mukaan koulussa oppimateriaalit, opetus ja matematiikassa käytettävät oppimispelit ovat liian suurelta osin yksipuolista ja rutiininomaista oppimista tukevia. Matematiikan monipuoliset sovellusmahdollisuudet jäävät kouluopetuksessa paitsioon.

Korkeakoulujen valintatilastot osoittavat, että korkeakoulujen on vaikea löytää opiskelijoita matemaattis- luonnontieteellisille aloille, ja esimerkiksi opettajankoulutuslaitokset raportoivat heikommista matemaattisista valmiuksista opiskelijoilla.

Matematiikka on portinvartija-ala, jonka osaaminen avaa ovia monille opiskelu- ja ammattialoille. Tutkijat muistuttavat, että kyse ei ole vain yksilön menestymiseen liittyvästä asiasta. Digitalisaation, pandemioiden ja vaikeiden ympäristöuhkien lisääntyessä matemaattisen osaamisen merkitys sekä yksilölle että yhteiskunnalle kasvaa entisestään. Korkeatasoinen matematiikan osaaminen on tärkeää kansalaisyhteiskunnan toimivuudelle, talouden kilpailukyvylle ja kestävälle kehitykselle, tutkijat kertovat.