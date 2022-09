Enterovirusepidemia jatkuu Varsinais-Suomessa, liikkeellä kahta erilaista virustyyppiä

Enterovirusten aiheuttamien infektioiden määrä on lisääntynyt maailmanlaajuisesti kuluvan syksyn aikana. Varsinais-Suomessa todettiin kesällä vain yksittäisiä tapauksia ja elokuun puolivälistä lähtien tapausmäärät ovat nousseet. Enterovirustutkimukseen lähetetyistä näytteistä enimmillään lähes 40 prosenttia on ollut positiivisia.

–Tänä vuonna elokuun alusta 18.syyskuuta asti enterovirusdiagnooseja Tyksin laboratoriossa oli 103 kappaletta, kun viime vuonna samaan aikaan oli vain yksi tapaus, sanoo Tyksin molekyylimikrobiologian ja virologian ylilääkäri Tytti Vuorinen Tyksin tiedotteessa.

Lasten ja nuorten infektio-osastolla ei ole tällä hetkellä yhtään todettua enterovirustapausta.

Tulokset voivat Tyksin mukaan tulla vasta, kun potilas on jo kotiutunut. Viime viikkoina on koko ajan ollut muutamasta noin viiteen enteroviruspotilasta osastolla samaan aikaan.

Käynnissä olevan epidemian aiheuttajiksi on todettu EV-D68 ja CVA6 enterovirustyypit. EV-D68 on aiheuttanut lapsilla vaikeita hengitystieoireita, joihin on liittynyt sairaalahoitoa vaativia hengenahdistuskohtauksia. CVA6 aiheuttaa enterorokkoa, jolloin käsiin, jalkoihin, suun limakalvolle ja suun ympäristöön syntyy kivuliaita rakkuloita. Myös kynsien irtoaminen on tavallista. Viruksen pääasiallinen tartuntareitti on ulosteesta käsien kautta suuhun, esimerkiksi vaipanvaihdon yhteydessä. Enterovirus tarttuu myös hengitysteitse pisaroista ja ihorakkuloista suoraan kosketustartuntana.

– Enteroviruksia tunnetaan 116 virustyyppiä. Enterovirukset aiheuttavat tyypillisesti hengitystieinfektioita ja erilaisia rokkotauteja. Myös keskushermostoinfektiot, kuten aivokalvojen tulehdus ja aivotulehdus ovat mahdollisia, Tytti Vuorinen kertoo.

Nenänielueritteestä virusta voidaan todeta muutamia viikkoja ja ulosteesta jopa kuukausia.

