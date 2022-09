Maariankadulla liikenne ruuhkautuu asvalttitöistä johtuen

Turun keskustassa tehdään jyrsintä- ja päällystystöitä Maariankadulla 19.syyskuuta alkaen. Aurakadun ja Aninkaistenkadun välillä on yksi ajokaista pois käytöstä. Työn on arvioitu valmistuvan 30.syyskuuta. Liikenne ruuhkautuu ajoittain molemmissa ajosuunnissa. Päivittäinen työaika on aamusta puoli yhdeksästä iltapäivän kolmeen. Ruuhka-ajan jälkeen työt jatkuvat iltapäivällä puoli kuudesta keskiyöhön.

Paikalla on liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.