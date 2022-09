Turun kauppatorilla ylittynyt hengitettävien hiukkasten raja-arvo

Työmaapöly on heikentänyt ilmanlaatua Turun kauppatorilla. Asiasta tiedottaa Turun kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus. Hengitettävien hiukkasten raja-arvotaso ylittyi eilen torstaina.Tiedotteen mukaan ilmanlaatu on tänään perjantaina hyvä tai tyydyttävä.

Vuorokausipitoisuus oli Turun mittausasemalla 52 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten raja-arvotaso on 50 µg/m3 ja se saa ylittyä korkeintaan 35 kertaa vuodessa. Ylitys oli neljäs Turussa tänä vuonna. Tänään ilmanlaatu on ollut Turun Kauppatorilla hyvä tai tyydyttävä. Ilmanlaadun huononeminen on paikallista ja näkyy ainoastaan Turun Kauppatorilla. Muilla mittausasemilla ilmanlaatu on ollut hyvää.

Hiukkaspitoisuuksien kohoaminen saattaa aiheuttaa oireita erityisesti herkillä ihmisryhmillä, esimerkiksi astmaatikoilla ja pikkulapsilla. Nuha, yskä, hengitysoireet sekä kurkun ja silmien kutina ovat tavallisimpia haittavaikutuksia.

Lisätietoja ilmanlaadusta saa ilmanlaatuportaalista, johon Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä tuottaa mittaustietoa.