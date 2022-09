Turun keskustaan Vanhan Aalto-yökerhon tiloihin Kauppiaskadulle avautuu uusi yökerho. Tanskalaisen Rekom Groupin Pryzm-yökerhokonseptissa on kolme erilaita huonetta, Main Room, Curve ja Vinyl. Jokaisessa huoneessa on oma tunnelmansa ja musiikkityylinsä.

Rekom Groupin mukaan Pryzm on saanut valtavan suosion Iso-Britanniassa, missä yökerhoja löytyy jo kymmenestä eri kaupungista.

– Pryzmin kansainvälisen tason yökerhokokemus monipuolistaa koko Suomen yökerhotarjontaa ja olemmekin erittäin innoissamme, että saamme avata Suomen ensimmäisen Pryzmin juuri Turkuun. Haluamme tehdä jokaisesta illasta unohtumattoman elämyksen tarjoamalla äärimmäisen miellyttävän ja nykyaikaisen yökerhovierailun, hehkuttaa Rekom Groupin Suomen maajohtaja Mikki Lahtinen tiedotteessa.

Yökerhon avajaisia juhlitaan perjantaina 30. syyskuuta ja lauantaina 1. lokakuuta. Yökerhosta löytyy 600 asiakaspaikkaa. Ikäraja on perjantaisin 18 ja lauantaisin 20 vuotta. Yökerhon yläkerrassa toimii Rekom Groupin skandinaavinen olutravintola Skaal.

Nähtäväksi jää, miten uuden yökerhon vierasperäinen nimi taipuu turkulaisten suuhun. Pryzm on puolaa ja tarkoittaa prismaa, eli valoa taittavaa ja heijastavaa optista laitetta.

Rekom Group on Tanskassa vuonna 2007 perustettu yöelämään keskittyvä konserni, jolla on toimintaa Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa. Tällä hetkellä toimipaikkoja on yhteensä noin 200. joista Turun Pryzm on 12. toimipaikka Suomessa. Turussa yhtiön ravintoloita ovat Heidi’s Bier Bar, Rabalder Bar, Proud Mary Pub ja Skaal.