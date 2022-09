Nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilu laajenee koko Varsinais-Suomeen

Maksuton ehkäisy tulee mahdolliseksi kaikille alle 25-vuotiaille varsinaissuomalaisille nuorille loka–marraskuun aikana. Ehkäisy kattaa ehkäisypillerit, kapselit, kierukat, laastarit, renkaat ja kondomit.

Osassa Varsinais-Suomea, kuten Turussa, maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille on ollut jo aiemmin saatavilla.

– Ehkäisyvälineiden tulee olla nuorille tasavertaisesti saatavilla joka kunnassa. Alamme seuraavaksi laatia ohjeita ja määrittelemme toimipaikat, joista maksutonta ehkäisyä jatkossa saa, sekä laaditaan suunnitelma apteekin kanssa mukaan lukien siihen liittyvä logistiikka, kertoo pilotin projektipäällikkönä kesäkuussa aloittanut Taru Elo Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tiedotteessa.

Ehkäisyvalmisteiden käytölle ei ole asetettu alaikärajaa.

– Pilotissa onkin erityisen tärkeä muistaa myös muu ehkäisyyn, seksitauteihin ja seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta, mitä niin ikään lähdetään projektissa laajasti kehittämään, painottaa Elo.

Tutkimuksissa on arvioitu, että osa ei-toivotuista raskauksista sattuu tytöille ja naisille, joilla on jo käytössä jokin ehkäisymenetelmä. Mitä enemmän menetelmä vaatii käyttäjältään, sitä suurempi riski on käyttäjävirheelle, joka on tavallisimmin unohdus.

– Pitkävaikutteiset menetelmät ovat nuorille käyttäjäystävällisiä ja myös tehokkaimpia menetelmiä ehkäisemään ei-toivottua raskautta, Taru Elo sanoo.

Pilotissa otetaan huomioon myös muu ehkäisyyn, seksitauteihin ja seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta.

Maksuttomasta ehkäisystä tulee tarkempia tietoja ja ohjeita terveyskeskusten omille nettisivuille. Nuorille tehdään myöhemmin myös kampanjointia.

Ehkäisypalvelujen kehittäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa ja sen kehittämistoimenpiteitä. Varsinais-Suomi on kuudentoista muun alueen tavoin lähtenyt mukaan maksuttoman ehkäisyn kokeiluun ja muuhun ehkäisyneuvonnan ja seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvään kehittämistyöhön osana Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta. Ohjelman kesto on vuoden 2023 loppuun.