Ihmiset varautuvat talven korkeisiin sähkön hintoihin ottamalla käyttöön erilaisia lämmityslaitteita – Tukes ja SPEK varoittavat palo- ja häkävaaroista

Suomalaiset ovat varautuneet tulevaan talveen ja korkeisiin sähkön hintoihin hankkimalla lisälämmittimiä ja ottamalla käyttöön vanhoja lämmityslaitteita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK muistuttavat vanhojen huoltamattomien kaasulaitteiden turvallisuusriskeistä, kuten palo- ja häkävaarasta.

Markkinoilla olevista kaasulämmittimistä osa on suunniteltu sisätilojen lisälämmittimiksi ja osa vain ulkokäyttöön.

– Ulkokäyttöön suunnitellut laitteet eivät sovellu käytettäväksi sisätiloissa, sillä niistä saattaa vapautua sellaisia määriä häkää, joka aiheuttaa sisätiloissa vaaran. Ulkokäytön laitteissa ei myöskään välttämättä ole mekanismia, joka katkaisee kaasun syötön liekin sammuessa. Sisäkäyttöön tarkoitetuissa laitteissa tällainen mekanismi on pakollinen, sanoo Tukesin tarkastaja Jere Heikkinen tiedotteessa.

Usein kaasukäyttöiset sisätilalämmittimet on suunniteltu väliaikaisesti käytettäviksi, eikä niitä tule käyttää pitkiä aikoja kerrallaan. Laitteiden käyttöohjeissa mainitaan pienin sallittu käyttötila. Palaessaan lämmitin kuluttaa happea tilasta, joten laitteen käyttö liian pienessä huoneessa saattaa johtaa happitason laskuun vaaralliselle tasolle.

Kaasulämmittimiä ei myöskään tule käyttää nukkumisen aikana, sillä mahdollinen vikatilanne aiheuttaa vakavan tulipalo- ja häkämyrkytysvaaran.

Lämmitintä hankkiessa on myös hyvä tiedostaa tila, johon lämmitintä aiotaan käyttää. Moni kaasulämmitin kuluttaa paljon happea, joten niiden käyttö liian pienissä tiloissa voi aiheuttaa vaaratilanteita.

– Suomessa saa myydä vain kaasulaitteita, jotka on suunniteltu Suomen käyttöolosuhteisiin. Suomessa käytettävä kaasulaite on suunniteltu toimimaan turvallisesti 30 millibaarin paineella. Ulkomailla myytävät kaasulaitteet on usein suunniteltu toimimaan eri paineella ja toisenlaisissa käyttöolosuhteissa, eikä niiden käyttäminen Suomessa ole välttämättä turvallista, sanoo Tukesin ylitarkastaja Jyri Pekkanen.

Vanhan kaasulaitteen käyttöönotossa on tärkeää huoltaa laite kunnolla. Huoltoon kuuluu puhtauden, asennustiiveyden ja letkun kunnon tarkastus. Rikkinäisiä kaasulaitteita ei saa korjata itse.

– Pitkään huoltamatta ollut tai likainen lämmitin saattaa palaa epäpuhtaasti. Epäpuhdas palaminen voi tuottaa vaarallisia määriä hiilimonoksidia eli häkää. Häkä on hajutonta, mautonta ja näkymätöntä, ja jo pieni määrä häkää voi aiheuttaa vakavia oireita tai jopa kuoleman, varoittaa Heikkinen.

Vikaantuessaan kaasulämmitin voi tuottaa vaarallisia määriä häkää, minkä vuoksi häkävaroitin on hyvä lisävaruste kaasulämmittimen kaveriksi. Markkinoilta löytyy myös kaasuvaroittimia, jotka reagoivat, jos tilaan pääsee nestekaasua vuotavan liitoksen tai letkun kautta.