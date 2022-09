Poliisi vanginnut kaksi epäiltyä liittyen S-Pankin oikeudettomiin tilisiirtoihin

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii S-Pankin tileiltä tehtyjä oikeudettomia tilisiirtoja. Turun sanomat kertoi väärinkäytökset mahdollistavasta S-Pankissa esiintyneestä järjestelmähäiriöstä tiistaina.

Tietomurtosarja jatkui kesän ajan. Poliisin mukaan toteutuneita tekoja eli maksuvälinepetoksia on tämän hetken tiedon mukaan 53. Näiden lisäksi poliisin tutkinnassa on arviolta noin 150 tietomurtoa.

Rikosnimikkeitä poliisin tutkinnassa ovat ainakin törkeä maksuvälinepetos, törkeä rahanpesu sekä tietomurto. Poliisi on vanginnut kaksi epäiltyä, joiden lisäksi muutamia muita on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä. Rikoksen uhreja on koko valtakunnan alueella, mutta tutkinta on keskitetty Länsi- sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksille.

Tutkintaa johtavan rikoskomisario Klaus Geigerin mukaan rikossarjan tekee poikkeukselliseksi se, että epäiltyjen joukko asuu Suomessa sekä se, että tekoon ei ole vaadittu asianomistajien myötävaikutusta eli heidän erehdyttämistään.

– Tutkinnassamme nyt oleva rikossarja on täysin erillinen valtakunnassa tapahtuneista niin sanotuista kalastelupetoksista, joita johdetaan ulkomailta käsin uhreja erehdyttämällä, Geiger painottaa.

S-pankki on ollut tai tulee olemaan lähipäivinä hteyksissä kaikkiin rikossarjan uhreihin. Myös poliisi tulee ottamaan yhteyttä uhreihin esitutkinnan myötä.