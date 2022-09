Turku myy yhdeksän tonttia tarjouskilpailulla Yli-Maariasta

Turun kaupunki asettaa yleisellä tarjouskilpailulla ammattirakentajille tarjottaviksi yhdeksän omakotitonttia Yli-Maariasta. Tontit sijaitsevat osoitteessa Sädekehä 3-21, ja ne luovutetaan kolmena kohdekokonaisuutena. Tarjoukset tulee jättää 5. lokakuuta kello 12.00 mennessä.

Kaupungin tavoitteena on erillispientalotonttien nopea rakentuminen, laadukas suunnittelu ja rakentaminen, sekä asumisen kannalta uudet, joustavat tai innovatiiviset ratkaisut.

Yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen tarkoitetut tontit myydään ammattirakentajille hyväksytyn tarjouksen mukaisesti. Hintatarjouksen on oltava vähintään 26 euroa per neliömetri, joka on voimassa oleva vyöhykehinta Yli-Maariassa. Tarjouksessa voi esittää rakentamisaikatauluun sidottua kiinteistökauppojen jaksottamista.

Tonteista laadittavat kauppakirjat tehdään kaupungin normaalien kauppakirjaehtojen mukaisesti. Kaupunki pidättää oikeuden pyytää lisäselvityksiä ja tarjouksia sekä hylätä kaikki tarjoukset.

Tarjouksen jättämistä varten tarvittavan esittelyaineiston saa sähköisenä kaupungin verkkosivuilta.