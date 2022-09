Koronan ilmaantuvuus vuoden alimmalla tasolla Varsinais-Suomessa – Maskisuositus yhä voimassa Tyksin sairaaloissa

Koronaviruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä kuluvan vuoden alimmalla tasolla Varsinais-Suomessa. Sairaalahoidon tarve on alkanut pienentyä elo-syyskuun vaihteessa. Tyksissä on tällä hetkellä hoidossa 14 koronaviruksen suhteen positiivista potilasta, joista kahdella kolmesta on korona lisälöydöksenä, tiedottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Tautia esiintyy silti runsaasti verrattuna aikaan ennen omikronvarianttien ilmestymistä.

– Kesän epidemia on rauhoittunut ja sitä mahdollista uutta epidemia-aaltoa, jota odotimme koulujen alkamisen myötä, ei onneksi tullutkaan, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Kahden viikon ilmaantuvuus 100 000 henkilöä kohden on THL:n mukaan 176 oltuaan kuukausi sitten noin 400.

Jätevesiseurannassa trendi näyttäisi myös laskevalta.

– Olemme pikkuhiljaa siirtymässä kohti normaalioloja sairaalassa, kuten esimerkiksi sallimalla työelämään tutustumista ja muuta sellaista toimintaa, jota oli ennen koronaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että maskisuositus on Tyksin sairaaloissa edelleen voimassa. Henkilökunta ja potilaat käyttävät kirurgista suu-nenäsuojainta kaikissa potilaskontakteissa ja sairaalan hoitotiloissa, kuten poliklinikoiden odotusauloissa, röntgenissä, laboratoriossa, muissa tutkimustiloissa ja osastoilla.

– Vahvasti suosittelemme, ja toivomme, että vierailijat käyttäisivät maskia sairaalassa, koska haluamme ehkäistä koronavirustartuntoja sairaalaympäristössä, jossa on paljon vakavalle koronavirustaudille alttiita henkilöitä, Pietilä sanoo.

Maskin käyttöä suositellaan Varsinais-Suomessa edelleen henkilökunnalle ja vierailijoille terveydenhuollon kaikissa muissakin toimipisteissä, kuten terveyskeskuksissa, ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa sekä vammaispalveluiden hoitoyksiköissä. Maskia suositellaan myös iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien laitos- ja kotihoidossa sekä tarvittaessa myös sosiaalityössä.