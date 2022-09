Huijarit lähettäneet viestejä poliisiylijohtajan nimissä

Poliisi on saanut ilmoituksia poliisin johdon nimissä lähetetyistä huijausviesteistä. Viime viikolla liikkeellä olleita huijauksia on lähetetty poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen nimissä. Viesteissä on käytetty poliisin virallisia tunnuksia.

Vastaavia kömpelöllä suomen kielellä kirjoitettuja viestejä on liikkunut aiemminkin tänä vuonna. Huijausviestien sisällöt ovat jonkin verran vaihdelleet. Tyypillistä niille on huonon kielen lisäksi olleet väitteet vastaanottajan rikollisesta toiminnasta sekä vaatimus antaa selvitys sähköpostitse.

Sähköisiä rikosilmoituksia on viesteihin liittyen kirjattu kymmeniä. Näissä nimikkeinä on pääosin virkavallan anastus. Poliisin tiedossa ei ole, että huijauksista olisi aiheutunut juurikaan rikosvahinkoa. Keskusrikospoliisi seuraa ilmiön kehittymistä.

Poliisi kehottaa tarkkaavaisuuteen. Huijausviesteillä pyritään useimmiten tavoittelemaan taloudellista hyötyä muun muassa kalastelemalla luottokorttien numeroita tai pankkitunnuksia. Viestit voivat sisältää myös haittaohjelmia. Liikkeellä voi olla yhtä aikaa useampia eri versioita samasta huijauksesta.