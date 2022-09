KRP: Vastaamon tietomurrosta epäillään kolmea törkeistä tietosuojarikoksista

Keskusrikospoliisi on saanut päätöksen Vastaamon tietomurtoon liittyneen esitutkinnan, jossa selvitettiin epäiltyjä tietosuojarikoksia, kertoo poliisi tiedotteessaan.

Tapaus etenee syyteharkintaan kolmen epäillyn osalta. Heitä epäillään törkeästä huolimattomuudesta henkilötietojen käsittelyn osalta.

– Tutkinnassa on selvitetty, missä kunnossa Vastaamon tietoturva ja tietosuoja ovat olleet henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen osalta ennen ja jälkeen yritykseen kohdistunutta tietomurtoa. Esitutkinta on ollut vaativaa, koska se on sisältänyt paljon teknisen aineiston keräämistä ja tutkimista, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista.

Krp:n mukaan tutkinnassa on myös kuultu useita todistajia ja pyydetty lausuntoja tietoturva-asiantuntijoilta.

Kokonaisuus siirtyy syyteharkintaan syyskuun aikana.

Vuonna 2020 paljastunut Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on Suomen historian vakavin. Vastaamon potilasjärjestelmään 2018–2019 tehdyissä tietomurroissa vääriin käsiin päätyi yli 30 000 psykoterapia-asiakkaan potilastietoja ja myös henkilökunnan tietoja. Vastaamo teki poliisille tutkintapyynnön epäillystä tietomurrosta ja murron yhteydessä saaduilla asiakastiedoilla kiristämisestä. Vastaamon asiakkaiden terapiaistuntoja ja yksityiselämää koskevia tietoja julkaistiin muun muassa salatussa Tor-verkossa, ja uhreille lähetettiin henkilökohtaisia kiristysviestejä.

