Vähäjoessa havaittu kalakuolemia, kelluvia kaloja ainakin Kärsämäessä

Paattisilta Aurajokeen laskevassa Vähäjoessa on havaittu kalakuolemia. Havaintoja kuolleista kaloista on ainakin Kärsämäestä. Syytä selvitetään, kerrotaan Turun kaupungin ympäristönsuojelusta. Kuolleita kaloja on löydetty Tengströminkadun sillalta ylävirtaan päin olevalla joen osuudella. Syy kalakuolemiin ei ole toistaiseksi tiedossa, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Turun kaupunki selvittää yhdessä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa kalakuolemien syytä.

Turun kaupungin ympäristönsuojelu pyytää myös kaupunkilaisilta havaintoja kuolleista kaloista Vähäjoen, Piipanojan tai Maarian altaan alueella. Havainnot sijaintitietoineen voi ilmoittaa Turun kaupungin palautepalvelussa tai sähköpostilla osoitteeseen ymparistonsuojelu@turku.fi

Aiemmin Vähäjoessa on havaittu kalakuolemia vuonna 2017, jolloin Ely-keskuksen mukaan kuolemat johtuivat todennäköisesti hapen puutteesta.

Tuolloin Ely selvitti kalakuolemien yhteyttä Ravurinkadulla tapahtuneeseen jätelaitoksen tulipaloon.