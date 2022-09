Meyer sai nimikkosalin Otaniemen kampukselle

Espoon Otaniemen kampuksen K1-rakennuksessa on avattu Meyer Turku Oy:n nimikkosali nimeltään Meyer-sali. Se on osa syyskuussa solmitun Aalto-yliopiston ja Meyerin välistä sponsorisopimusta, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä yliopiston ja telakkayhtiön välillä.

Nimikkosali on tiedotteen mukaan osa yrityksen työnantajakuvan rakentamista opiskelijoiden keskuudessa.

– Haluamme tavoittaa eri alojen osaajia ja synnyttää heidän kanssaan keskustelua laivanrakennuksen tulevaisuudesta. Toivomme, että kaikki meritekniikasta ja laivojen suunnittelusta kiinnostuneet Aallon opiskelijat löytävät salin. Kestävä tulevaisuus ja sen edellyttämät teknologiset ratkaisut tarjoavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia maailmanluokan ammattilaisille laajalla skaalalla, Meyer Turun toimitusjohtaja Tim Meyer sanoo tiedotteessa.