Lounais-Suomen poliisi tiedotti elokuun lopulla tutkimastaan törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Poliisi oli löytänyt yksityisasunnosta useita heitteille jätettyjä kuolleita ja huonokuntoisia koiria.

Rikoksesta epäilty on noin kolmekymppinen raumalaisnainen. Häntä vaadittiin vangittavaksi Satakunnan käräjäoikeudessa viime viikon torstaina, mutta oikeus määräsi naisen päästettäväksi vapaaksi.

Poliisi uskoo, että löydettyjen koirien lisäksi naisen hallussa on ollut myös muita koiria, jotka ovat teillä tietämättömille. Kateissa on tiettävästi kuusi koiraa, jotka ovat roduiltaan ainankin siperianhuskyja ja tsekkoslovakiansusikoiria. Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja ja tietoja kateissa olevista suurikokoisista koirista. Koirat ovat sijoituskoiria, ja poliisin tietojen mukaan ainakin osa niistä on jonkun muun kuin rikoksesta epäillyn naisen omistuksessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Poliisi uskoo koirien olevan mahdollisesti elossa, mutta epäilee niitä pidettävän huonoissa oloissa ja niiden olevan huonokuntoisia.

Viranomaisten tiedossa ei ole, ovatko koirat yhä Raumalla ja kaikki samassa paikassa.

Länsi-Suomi uutisoi elokuun lopulla, että nainen on tuomittu jo kesäkuussa 2013 perusmuotoisesta eläinsuojelurikoksesta. Tuolloin nainen jätti tuolloin omistamansa kolme huskykoiraa yksin asuntoon lähdettyään itse toiselle paikkakunnalle. Koirat olivat lukittuina asunnon tuulikaappiin ja eteiseen ilman ruokaa ja osittain ilman vettä. Nainen tuomittiin 30 päiväsakon sakkorangaistukseen, mutta syyttäjän vaatimuksien vastaisesti eläintenpitokielto jätettiin määräämättä.

Tietoja koirista voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.