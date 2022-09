Mahtaako tepsiä

Rangaistuksissa on kiristämisen varaa. Minusta kortti pitäisi ottaa alaikäisiltä ajoluvallisilta pois vähintään siihen asti, että täyttävät 18 vuotta ja suorittavat autokoulun uudestaan. Muiltakin rötöstelijöiltä voi kortin ottaa pois pidemmiksi ajoiksi, esim. alkuun puoleksi vuodeksi kerrallaan.



Järjettömien ylinopeuksien kuittaaminen muutamalla satasella antaa uskokseni nuorille aivan väärää viestiä teon vakavuudesta. Jos, siis JOS joku noista maksaa oikeasti itse, voi hetken kirpaista, mutta todennäköisesti maksaja on viime kädessä vanhempi. Vaikka sitten mutkan kautta; nuori voi ehkä maksaa sakot mahdollisista omista tuloistaan tai rahoistaan, mutta pyytää sitten rahallista apua muihin asioihin.



Ongelmana on tuntuvan rangaistuksen puuttuminen. Ehdollinen vankeuskaan ei välttämättä nuorta paljon hätkäytä. Siksi kunnollisen mittainen ajokielto ja autokoulun, tai vähintään ajokokeiden, uudelleen suorittaminen olisi hyväksi. Seuraavista töppäyksistä jotain vielä lisää, vaikka yhdyskuntapalvelua tai panta-arestia. Nuoret pitää koettaa saada ymmärtämään asia.

