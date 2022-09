Kakolan alueella kuultiin kova pamaus ja sähköt katkesivat – muuntamon epäillään vaurioituneen

Turun Amiraalistonkadulla on tapahtunut jonkinlainen onnettomuus. Pelastuslaitos on paikalla, mutta ei kerro vielä mistä on kyse.

Osaan Kakolan alueesta tuli noin kello 19 sähkökatko. Vahvistamattomien silminnäkijätietojen mukaan Turku Energian muuntamolla olisi tapahtunut oikosulku tai jopa jonkinlainen räjähdys.

– Kuulin kovan pamauksen. Energialaitoksen pihalla on pelastuslaitoksen väkeä. Ilmeisesti muuntamossa on tapahtunut jonkinlainen räjähdys, kertoo lähistöllä asuva Reima Kuusela.

Toisen silminnäkijän mukaan Amiraalistonkadulla on pelastuslaitoksen nostolava-auto. Hänen käsityksensä mukaan pelastuslaitoksen työntekijä olisi korissa jumissa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai tiedon räjähdyksestä tai sortumasta osoitteessa Amiraalistonkatu 6 kello 19.04.

Juttu päivittyy.