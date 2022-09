Tie suljettu Laitilan keskustan tuntumassa putkirikon vuoksi, vettä päässyt kahden talon kellariin

Laitilassa Varppeentiellä vesijohto on rikkoutunut ja vettä on tulvinut tielle. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eemu Hyvönen kertoo, että vettä on päässyt myös kahden talon kellariin. Paikalla tehdään torjuntatoimia. Hyvösen arvion mukaan vahingot saataisiin rajattua niin, ettei vesi tavoita enää muita rakennuksia.

Asvalttia on jouduttu kaivamaan, mistä syystä tie on suljettu liikenteeltä Varppeentie 4:n kohdalta. Hyvösen mukaan torjuntatyöt kestävät paikalla vielä noin puolesta tunnista tuntiin. Tie sen sijaan pysyy todennäköisesti kauemmin suljettuna.

Pelastuslaitos hälytettiin paikalle kello 16.29. Tieliikennekeskus tiedotti tien sulkemisesta puolestaan kello 17.24.

Päivitetty lisätietoja kello 17.50.

Päivitetty kello 18.06.